ConferenzastampaBaronipostLazioJuve: le sue parole dopo il match della 36ª giornata di Serie A 202425Marco Baroni ha parlato in Conferenzastampa dopo LazioJuve, valida per la 36ª giornata di Serie A 202425.Soddisfatto DEL PAREGGIO? – «Soddisfattodellaprestazione, abbiamo commesso un errore e lo abbiamo pagato a caro prezzo. La squadra è rimasta comunque lucida, ha creato tanto e bucato tanto sia a destra che a sinistra facendo 29 cross. Loro nelle ultime partite si sono abbassati tanti e puntano sulle ripartenze, se tolgo l’errore sul gol la partita è stata ottima sotto tutti i punti di vista. Il primo tempo bloccato era normale, sapevamo di dover arginare la loro fisicità. Non volevo prendere quel gol, nel piano gara c’erano anche quei cambi».LA SCELTA DI DELE BASHIRU – «Loro hanno Locatelli che ha un piede che allunga, dovevamo arginarlo e credevo che Dele potesse vincere i duelli con la sua gamba e fisicità. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Baroni post Lazio Juve: «Soddisfatto della prestazione, ce la giocheremo fino alla fine. Se mi sento in discussione? Vi rispondo così»

