Concorso PNRR 2 scuola secondaria | le nuove convocazioni per la prova orale In Aggiornamento

Il Concorso per la scuolasecondariaPNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 30592024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate le convocazioni per la provaorale, che inizieranno a partire dal mese di maggio. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi di Concorso e nelle regioni . ConcorsoPNRR 2 scuolasecondaria: le nuoveconvocazioni per la provaorale In Aggiornamentoscuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Potrebbe interessarti su Zazoom: Isola del Giglio, addio alle suore: rischio chiusura per la scuola dell'infanzia e polemiche politiche - Le Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce lasciano l'Isola del Giglio. La superiora generale ha comunicato la chiusura della comunità religiosa, sollevando timori per il futuro della scuola dell'infanzia Eugenio Efrati di Giglio Porto.

Cosa riportano altre fonti

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n. 3059/2024. La selezione riguarda esclusivamente le classi di concorso e le regioni non coinvolte nella prova scritta suppletiva prevista per il 5 maggio. Le commissioni […] The post Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: convocazioni prova orale, si inizia a maggio [In Aggiornamento] - Il concorso per la scuola secondaria PNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 3059/2024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate le convocazioni per la prova orale, che inizieranno a partire dal mese di maggio. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi di concorso e nelle regioni […] The post Concorso PNRR 2 scuola secondaria: convocazioni prova orale, si inizia a maggio [In Aggiornamento] first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it

Graduatorie fantasma, docenti esclusi, errori dell’algoritmo: il pasticcio del concorso scuola Pnrr finisce in Parlamento - Il pasticcio sul concorso Pnrr 2023 per assumere migliaia di nuovi docenti nelle scuole finisce in Parlamento, e la polemica infuria tra docenti, ministero e opposizione. A scatenare il malcontento è la gestione delle graduatorie: gli insegnanti, infatti, lamentano gravi errori nei punteggi e nelle riserve assegnate dalla piattaforma ministeriale. La questione che scuote su tutto riguarda, però, la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito per gli idonei, ossia coloro che hanno superato le prove ma non sono tra i vincitori che avranno una cattedra. 🔗Leggi su open.online

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Tirocinio formativo attivo 2011 bando Video Tirocinio formativo attivo 2011 bando

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento]; Concorso docenti secondaria PNRR2, tantissime nuove convocazioni per la prova orale [IN AGGIORNAMENTO]; Lazio – Concorso PNRR 2, voto minimo per l’ammissione alla prova orale [Avviso]; Concorso PNRR 2 scuola secondaria: il Ministero fornisce indicazioni sulla platea degli ammessi all’orale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Voto minimo prova orale concorso docenti PNRR2: la delusione per il mancato accesso al passo finale. Lettera - Inviata da Valerio Di Renzo - Ho da poco intrapreso la carriera di insegnante. In passato ho svolto altri lavori, arrivando piuttosto tardi a compiere questo mestiere (ho 48 anni), attingendo la passi ... 🔗orizzontescuola.it

Concorso infanzia e primaria PNRR2, ci sono già le prime graduatorie [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso infanzia e primaria bandito con DDG n. 3060/2024 a dicembre 2024, comincia a produrre le prime graduatorie ... 🔗orizzontescuola.it

Concorso docenti Pnrr 2, prova orale: punteggio minimo e cosa studiare, i corsi - Concorso docenti Pnrr 2: come sappiamo, le prove scritte per l’infanzia e primaria si sono svolte il giorno 19 febbraio 2025, mentre per la scuola secondaria di I e di II grado su posto comune e ... 🔗tecnicadellascuola.it