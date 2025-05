Concorso docenti secondaria PNRR2 tantissime nuove convocazioni per la prova orale IN AGGIORNAMENTO

Finalmente sbloccato il Concorso scuola secondariaPNRR2 bandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di Concorsoregioni in cui non si svolgerà la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della provaorale.L'articolo ConcorsodocentisecondariaPNRR2, tantissimenuoveconvocazioni per la provaorale IN AGGIORNAMENTO . 🔗Orizzontescuola.it

Dopo due mesi di attesa dallo svolgimento della prova scritta (erano giunte al Ministero segnalazioni di 43 questi ritenuti errati), sembra esserci una nuova timeline per l'accesso alla prova orale e lo svolgimento della stessa ai sensi del dm n. 3059/2024.L'articolo Concorso docenti secondaria PNRR2, quando si svolgerà la prova orale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

"Sconvolge l’ennesima dimostrazione di superficialità e disorganizzazione da parte del MIM in merito al concorso ordinario per la scuola secondaria, bandito con D.D.G. n.3059/2024, ovvero PNRR2": così in una nota la Gilda degli Insegnanti sullo svolgimento della prova suppletiva per correggere l’errore contenuto nel quesito n.4 del turno pomeridiano del 27 febbraio scorso.L'articolo Prova suppletiva concorso secondaria PNRR2, Gilda: “Toppa peggiore del buco. 🔗orizzontescuola.it

Concorso docenti secondaria PNRR2: le domande per il bando DDG n. 3059/2024 sono state presentate entro lo scorso 30 dicembre, mentre la prova scritta si è svolta tra il 25 e 27 febbraio. Non ancora diffusi gli esiti complessivi, i candidati conoscono solo il voto conseguito alla prova ma non sanno se sarà sufficiente per accedere alla prova orale. Un meccanismo che premia i voti più alti. L'articolo Concorso docenti secondaria PNRR2, solo il 65% dei candidati partecipa alla prova scritta ma l’80% raggiunge almeno 70/100 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

