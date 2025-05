Conclave share papale | le cifre da vertigine

Vi proponiamo "Tele.raccomando" la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermoCHI SALE (Tg e speciali)Un Conclave reality da record con 4 miliardi di contatti in un solo giorno. Almeno secondo i report di OmnicomMediaGroup che hanno stimato un’audience globale attorno ai 2 miliardi di spettatori. In Italia a seguire la prima giornata, tra speciali, talk, tg e all news, la platea complessiva è stata di circa 45 milioni di persone. Su Rai 1 dalle 16 lo Speciale Tg1 Extra Omnes ha segnato 2,1 milioni di teste col 24.3% di share, La vita in diretta oltre 3,1 milioni di spettatori col 27.5%, di nuovo lo speciale Tg1 5,3 milioni col 33.23%, Tg1 delle 20 e Cinque Minuti di Vespa a quasi 7 milioni di spettatori con punte oltre il 35% di share, l’edizione straordinaria con la fumata nera ha sfiorato 6 milioni col 27. 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Conclave, share papale: le cifre da vertigine

