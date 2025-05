Concessioni spiagge Pomes | Nessuno stabilimento balneare ma aree libere con servizi

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'ufficio stampa del Comune di Ostuni con le dichiarazioni del sindaco Angelo Pomes , in merito alla polemica innescata da otto consiglieri comunali della Città Bianca sul tema delle gare relative alla concessione di lotti di spiaggia nelle marine ostunesi (qui. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Napoli, spiagge invase per il primo maggio: folla e rifiuti abbandonati - Folla e rifiuti hanno segnato la giornata del primo maggio sulle spiagge di Napoli, prese d’assalto da decine di migliaia di persone. I video diffusi dal deputato Francesco Borrelli mostrano un’affluenza massiccia lungo il litorale partenopeo, con stabilimenti come il lido delle monache completamente occupati, senza più spazi disponibili già dalle prime ore della giornata.

La fine di un’era sulle spiagge. Concessioni e decreto in ritardo, la Riviera aspetta ancora risposte - L’estate è alle porte, ma sulle spiagge riminesi quest’anno non si parla solo di ombrelloni e lettini. Il tema caldo è un altro: il futuro delle concessioni balneari. Dopo anni di rinnovi quasi automatici, il vento è cambiato. Lo dice chiaramente la legge 166/2024, ma lo confermano anche le ultime decisioni dei giudici amministrativi: niente più proroghe indefinite, d’ora in poi si andrà verso gare pubbliche aperte e trasparenti. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it