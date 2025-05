Conceicao esulta ma non per la vittoria | Ci sono voluti dei mesi Poi l’annuncio su Gimenez

Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine del match di San Siro, che ha visto i rossoneri imporsi in rimonta sui rossobluAncora una vittoria per il Milan, che fa crescere di più i rimpianti. Il Diavolo conquista tre punti in Serie A, per la quarta volta consecutiva, battendo il Bologna in rimonta.La conferenza di Sergio Conceicao nel post gara di Milan-Bologna – Calciomercato.itSergio Conceicao può dunque esultare in vista della finale di Coppa Italia, che andrà in scena mercoledì prossimo a Roma, per il 3 a 1, inflitto ai rossoblu.Il tecnico portoghese ha da sorridere anche per la prestazione di Santi Gimenez, bomber ritrovato, con una doppietta da grande centravanti: “Sarà una partita diversa mercoledì, con giocatori diversi. Servirà fare qualcosina di meglio. Dobbiamo capire perché abbiamo avuto delle difficoltà soprattutto nel corso del primo tempo”. 🔗Calciomercato.it © Calciomercato.it - Conceicao esulta, ma non per la vittoria: “Ci sono voluti dei mesi”. Poi l’annuncio su Gimenez

