Compleanno Bergkamp il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 56 anni

CompleannoBergkamp, il messaggiod’auguri sui social dell’Inter per i 56 anni dell’ex attaccante: l’omaggio del club nerazzurroOggi l’Inter festeggia il Compleanno di Dennis Bergkamp. L’ex attaccante tedesco compie oggi 56 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggiod’auguri sui propri canali social ufficiali.Happy birthday, Bergkamp ?— Inter ?? (@Inter) May 10, 2025 Su inter.it si legge: «Classe, visione di gioco e colpi da autentico fuoriclasse. Oggi Dennis Bergkamp compie 56 anni. Arrivato all’Inter nell’estate del 1993, Bergkamp ha vestito la maglia nerazzurra per due stagioni, lasciando il segno con il suo talento cristallino e la sua innata eleganza calcistica. Con l’Inter ha conquistato da assoluto protagonista la Coppa UEFA 199394, firmando ben 8 reti in 11 partite e risultando decisivo nel percorso europeo della squadra. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Compleanno Bergkamp, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 56 anni

