Como-Cagliari perché Cutrone non gioca

Il Como di Cesc Fabregas si è salvato con qualche giornata d`anticipo, prima di finire una stagione durante la quale ha stupito tutti giocando. 🔗Calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Milan. Tutti i dettagli Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Venezia. GOL SUBITI NEL FINALE – «Abbiamo lavorato su questo aspetto, ma più che altro serve guadagnare esperienza. Ci deve […] 🔗calcionews24.com

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione!Rai121:3023:55Whitney: Una Voce Diventata LeggendaPorta a PortaFilmTalk ShowRai221:2023:25Mare Fuori 5 1°TvLinea di ConfineSerie TvTalk ShowRai321:2000:00Chi l’ha Visto?Tg3 Linea NotteInchiesteNotiziarioRete 421:2501:00Fuori dal CoroUna Vita RubataTalk ShowFilmCanale 521:4023:50Tutto Quello Che Ho 1°TvTg5Serie TvNotiziarioItalia 121:2500:20Kingsman: Il Cerchio d’OroScappa: Get OutFilmFilmLa721:1523:40Una ... 🔗bubinoblog

A Nicosia (Cipro) è andata in scena la prima giornata della Coppa Europa di lanci. Il risultato ad effetto è stato firmato dalla finlandese Silja Kosonen, che ha spedito il martello a 77,07 metri: miglior prestazione mondiale stagionale e record europeo under 23 davanti alla francese Rose Longa (72.87), mentre Sara Fantini ha concluso in terza posizione con lo stagionale di 72.37.Paola Padovan ha invece concluso al sesto posto nella gara di tiro del giavellotto con la misura di 55. 🔗oasport.it

Juric: \

Video Juric: \ Video Juric: \

Le notizie più recenti da fonti esterne

Como-Cagliari, perché Cutrone non gioca; Como-Cagliari probabili formazioni, chi gioca: le ultime su Cutrone, Marin, Strefezza e Coman; Como-Cagliari: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta; COMO-CAGLIARI La cronaca della partita in diretta. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Le scelte di Fabregas e Nicola per la gara delle 15 - La squadra di Nicola è a caccia di punti salvezza, quella di Fabregas vuole continuare a stupire. Alle 15 si gioca Como-Cagliari, ecco le formazioni ufficiali. Fabregas recupera Da Cunha, uscito ... 🔗gazzetta.it

Quando si gioca Como - Cagliari? - Serie A 2024/2025, 36a giornata. Le ultime notizie sulla partita Como-Cagliari: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. 🔗sport.virgilio.it

Como-Cagliari: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Como-Cagliari di sabato 10 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A ... 🔗calciomagazine.net