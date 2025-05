Colpo salvezza per l' Empoli | Anjorin stende il Parma con un gran gol

Empoli - Parma 2-1 Marcatori: 11'pt Fazzini, 28'st Djuric, 41'st AnjorinEmpoli (3-4-2-1): Vasquez 6; Marianucci 6, Ismajli 6.5, Viti 6; Gyasi 6, Henderson 6.5 (39'st Konate 6.5), Grassi 7 (26'st Anjorin 7.5), Pezzella 5.5; Fazzini 7, Cacace 6.5 (32'st Sambia 6); Esposito 6 (39'st Solbakken sv). In panchina: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Goglichidze, De Sciglio, Ebuehi, Tosto, Kovalenko, Campaniello.. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Colpo salvezza per l'Empoli: Anjorin stende il Parma con un gran gol

Empoli-Parma 2-1, colpo salvezza per i toscani - L’Empoli batte il Parma 2-1 in un match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A e conquista tre punti fondamentali nella lotta per non retrocedere. I toscani vanno in vantaggio con Fazzini all’11’ ma vengono raggiunti dalla rete di Djuric al 73?. Decide il match il gol di Anjorin all’86’. Gli emiliani hanno giocato in dieci uomini dal 31? a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Valenti. 🔗Leggi su lapresse.it

Il Venezia pareggia 2-2 nello scontro salvezza con l'Empoli: Busio illude all'85', Anjorin fredda i lagunari poco dopo - Pareggio pasquale per il Venezia che nella decisiva partita salvezza con l'Empoli ottiene un 2-2 che permette di portarsi a un solo punto dal Lecce ma per come è andata la partita non può soddisfare del tutto. Il primo tempo vede un buon Venezia ma senza nessuna rete, la trova invece l'Empoli al... 🔗Leggi su veneziatoday.it

Empoli, colpo salvezza: il Parma battuto 2-1. Ora a Chivu serve una vittoria contro il Napoli - In chiave lotta salvezza, l'Empoli di D'Aversa ottiene una vittoria fondamentale nel posticipo del sabato della 36a giornata di Serie A ... 🔗fcinter1908.it

Empoli-Parma 2-1, Anjorin fa respirare gli azzurri - Una rete dell'inglese a 4' dalla fine consente ai toscani di tornare a vincere dopo 5 mesi e di rimettere la testa fuori dalla zona retrocessione. I ducali, ... 🔗msn.com

Serie A - L'Empoli torna a vincere dopo 5 mesi! Fazzini-Anjorin e 2-1 al Parma. Punti pesantissimi nella corsa salvezza - SERIE A - L'Empoli torna a vincere in campionato dopo un'astinenza durata ben 5 mesi. Nello scontro salvezza col Parma, al "Castellani", toescani in vantaggio ... 🔗eurosport.it