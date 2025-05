Colli al Metauro uccise la moglie davanti ai figli | Videochiamata dell?amante non ci ho visto più e l?ho accoltellata

Colli AL Metauro- Quattro ore di interrogatorio in carcere per raccontare la sua verità. Ezio Di Levrano, 54enne è accusato del femminicidio di Ana Cristina Duarte Cortesia,. 🔗Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Colli al Metauro, uccise la moglie davanti ai figli: «Videochiamata dell?amante, non ci ho visto più e l?ho accoltellata»

