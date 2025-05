In breve da Zazoom:

Sabato 10 maggio, Colleferro ha accolto una giornata di festeggiamenti sotto il sole, che ha visto l'inaugurazione dei lavori di restauro del Giardino “Rosciani” al Murillo. L'evento, atteso dalla comunità, ha portato alla creazione di una nuova area giochi dedicata ai più piccoli, contribuendo così a valorizzare il patrimonio verde della città. Scopri di più su questa iniziativa che promuove convivialità e svago per le famiglie locali.

Cronache Cittadine Colleferro – In un pomeriggio assolato e colmo di eventi, come quello di Sabato 10 Maggio a Colleferro , il "tourL'articolo Colleferro . Inaugurati i lavori di restauro del Giardino " Rosciani " al Murillo . Nuova area giochi dedicata ai bambini Cronache Cittadine.

