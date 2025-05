Cocaina hashish e quasi 5mila euro in contanti a casa | arrestato 33enne

Quando i carabinieri hanno perquisito l’appartamento hanno trovato Cocaina e hashish e quasi 5 mila euro in contanti, presumibilmente frutto di attività illecite. L’uomo, un 33enne di origine marocchina e residente a Sulbiate, è stato arrestato e portato nel carcere di via Sanquirico a Monza. 🔗Monzatoday.it © Monzatoday.it - Cocaina, hashish e quasi 5mila euro in contanti a casa: arrestato 33enne

Cosa riportano altre fonti

Cocaina, hashish, marijuana e mdma (metilenediossimetanfetamina, nota anche come ecstasy) e in casa quasi 10 mila euro in contanti, oltre alla droga che aveva con sé quando è scattato il controllo in Friuli Venezia Giulia nei giorni scorsi. Sono stati i finanzieri del nucleo di polizia... 🔗veneziatoday.it

Operazione contro lo spaccio di droga a Canino. I carabinieri hanno arrestato un uomo e denunciato un altro, entrambi stranieri.Durante una perquisizione domiciliare sono stati trovati e sequestrati sedici involucri in cellophane termosaldato contenenti 11,68 grammi di cocaina, un panetto di... 🔗viterbotoday.it

Operazione antidroga in città, condotta dalla polizia locale con il supporto della squadra mobile della questura. L’operazione, scattata alle prime luci dell’alba, è iniziata con una prima perquisizione di un giovane, B.L., classe ’98, che è stato trovato in possesso di circa 6 gr di MDMA in... 🔗pordenonetoday.it

Spacciava droga in casa, arrestato a Trapani

Video Spacciava droga in casa, arrestato a Trapani Video Spacciava droga in casa, arrestato a Trapani

Cosa riportano altre fonti

Cocaina, hashish e quasi 5mila euro in contanti a casa: arrestato 33enne; Vede il posto di controllo e inverte il senso di marcia: arrestato; Milano, spaccio in monopattino e i soldi nascosti nei croccantini per cani: due arresti e una denuncia; Milano, droga consegnata in monopattino e soldi nei croccantini per il cane: 2 arresti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Dallo spacciatore come all’iper. Hashish e cocaina, arrestato - Più di cinque chili di hashish e quasi due etti e mezzo di cocaina. È la droga sequestrata dai carabinieri di Voghera, tolta dal mercato dello spaccio nella notte tra venerdì e ieri. 🔗msn.com

Cocaina nascosta nell'imbottitura del divano e hashish nell'auto a noleggio: sequestrati 100 chili di droga che avrebbero fruttato 7 milioni di euro - PADOVA - Una vera e propria stangata allo spaccio: oltre 38 chili di cocaina, 65 di hashish e uno di marijuana, sostanze che se immesse sul mercato avrebbero fruttato ben 7milioni di euro ... 🔗ilgazzettino.it

Sequestrati 1,5 kg stupefacenti in appartamento a Piedicastello - A seguito di una perquisizione che ha coinvolto anche la polizia scientifica sono stati rinvenuti 600 grammi di cocaina e 700 grammi di hashish, quasi 1.500 euro in contanti ed un bilancino di ... 🔗msn.com