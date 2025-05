Cna Valdichiana conferma Roberto Menchetti alla presidenza

Arezzo, 10 maggio 2025 – Cna ValdichianaconfermaRobertoMenchettiallapresidenzaL’assemblea elettiva si è svolta all’Istituto scolastico “Giovanni da Castiglione” a Castiglion FiorentinoLa CNA e il rapporto con le scuole: la caratteristica che l’associazione ha voluto dare alle sue assemblee elettive trova in Valdichiana un terreno particolarmente fertile, come spiega il riconfermato presidente di zona RobertoMenchetti. “Siamo stati i primi a dare vita a questo tipo di attività e, quindi, ci sentiamo in qualche modo precursori. Fin da subito abbiamo trovato dirigenti scolastici molto disponibili e, soprattutto, studenti veramente attenti di fronte alle testimonianze dei nostri artigiani con una narrazione anche storica della propria attività, oltre che con l’occhio rivolto al futuro come abbiamo fatto anche stamattina. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Cna Valdichiana conferma Roberto Menchetti alla presidenza

