Cna sui centri massaggi | Regole ferree e chiusura alle 21

Lucca, 10 maggio 2025 – Il caso dei tre centri messaggi cinesi, nel mirino per sfruttamento della prostituzione, impone alcune importanti riflessioni secondo Cna Benessere Lucca. “Il sequestro di questi centri - dichiara Annamaria Frigo, vice presidente Cna Benessere Lucca – indipendentemente da quello che sarà l’esito delle indagini, solleva molti interrogativi e preoccupazioni e mette in luce diverse problematiche, tra cui la necessità di regolamentare maggiormente il settore della bellezza e dei servizi estetici e di contrastare comportamenti illeciti“. “E’ fondamentale – sottolinea Frigo – che si faccia chiarezza su questi temi, per garantire la sicurezza delle persone e soprattutto per tutelare la reputazione di un settore già provato da situazioni di difficoltà dovute a fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Cna sui centri massaggi: “Regole ferree e chiusura alle 21”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da 40 a 100 euro per l'extra. Dentro i centri massaggi hot di Roma - "Tu venire, citofono rosa, piano terra". Poi le indicazioni su dove parcheggiare, le rassicurazioni sulla discrezionalità e le frasi utili per il pagamento tipo "io italiano poco.

Centri al collasso, regole non condivise e il rebus dell’età: dentro il caos dell’accoglienza dei minori stranieri in Italia – L’inchiesta - «Sono scappato da una comunità nel Sud Italia perché mi avevano detto: “Vieni a Milano, troverai lavoro” e invece mi sono ritrovato per strada e senza un posto dove andare a dormire».

Assist di Bruxelles a Meloni sui centri per migranti in Albania: "Idea in linea con le regole europee" - Il nuovo piano di Giorgia Meloni per i centri in Albania piace a Bruxelles, con la Commissione che ha dato un primo via libera indicativo all'idea. Il premier italiano venerdì scorso (28 marzo) ha deciso di cambiare destinazione d'uso ai centri ...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cna sui centri massaggi: “Regole ferree e chiusura alle 21”; Lucca, CNA Benessere: Necessario regolamentare di più il settore bellezza e servizi estetici; Federico Gelli (Pd): “Istituire un Piano Nazionale contro le attività abusive nei centri benessere”; Massaggi in spiaggia? CNA: Attenti, sono pericolosi per la salute. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cna sui centri massaggi: “Regole ferree e chiusura alle 21” - Annamaria Frigo sul caso dei tre sequestri: “È sorprendente come sia difficile per le nostre estetiste ottenere autorizzazioni e come invece sia facile per altri andare fuori binario. I Comuni non sti ... 🔗msn.com

Polizia nei centri massaggi Cna: “Serve regolamentare maggiormente il settore della bellezza” - "Suggeriamo alle amministrazioni locali di mettere in campo regole più ferree anche sugli orari dei centri, fissando un orario di chiusura serale che non vada oltre le ore 21" ... 🔗luccaindiretta.it

Lucca, CNA Benessere: “Necessario regolamentare di più il settore bellezza e servizi estetici” - Annamaria Frigo, vice presidente dell'associazione, interviene dopo i sequestri dei tre centri massaggi cinesi a S.Anna, Capannori e Porcari. 🔗noitv.it