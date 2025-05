Clasico l’ombra delle proteste sulla sfida; Barcellona e Real Madrid piene di campioni ma pessime a perdere

Clasico al l’ombra dei veleni e delle recriminazioni: Real e Barça hanno mostrato in più occasioni di non accettare le sconfitte e puntando il dito contro gli arbitri Il Clasico di domenica rischia di essere l’ennesima occasione mancata per celebrare il grande calcio, soffocata dalle solite accuse reciproche tra Barcellona e Real Madrid . Entrambe le squadre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Scontro politico in Abruzzo: D'Amico sfida Marsilio sulle proteste al Consiglio regionale - Pescara - Il Consiglio regionale dell'Abruzzo è stato recentemente teatro di manifestazioni che hanno suscitato un acceso dibattito politico. In risposta alle dichiarazioni del presidente Marco Marsilio, che ha ipotizzato azioni legali contro i partecipanti alle proteste, il consigliere Luciano D'Amico ha assunto la piena responsabilità dell'accaduto.? D'Amico, in una lettera aperta, ha dichiarato: "Presidente Marsilio, non perdere tempo a visionare i filmati per denunciare i cittadini abruzzesi che hanno manifestato in Consiglio regionale, ma denuncia me. 🔗Leggi su abruzzo24ore.tv