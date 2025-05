Cisl Giovanni Oliva è il segretario generale per la Funzione Pubblica

Il 9 maggio ad Alseno il consiglio generale della FunzionePubblica di Parma Piacenza ha nominato GiovanniOlivasegretariogenerale. Subentra a Elisabetta Oppici che entra, dopo il congresso, in segreteria Cisl Parma Piacenza.«Ringrazio tutti per la fiducia, la mia nomina diventa a tutti gli. 🔗Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cisl, Giovanni Oliva è il segretario generale per la Funzione Pubblica

Cosa riportano altre fonti

Cordoglio della Cisl Belluno Treviso per la scomparsa di Giovanni Della Valle, 82 anni, segretario della Unione sindacale territoriale della Cisl di Treviso dal 1987 al 1991. Della Valle è mancato lunedì 17 marzo. Geometra, dipendente della Provincia, giunto a Treviso bambino, con la famiglia, in... 🔗trevisotoday.it

ANCONA – Cambio al vertice della Cisl Fp Marche dove Giovanni Cavezza è stato eletto Segretario generale, al termine dei lavori del settimo Congresso della sigla sindacale regionale, svoltisi nella giornata di ieri ad Ancona. L’elezione di Giovanni Cavezza, arriva al termine della reggenza di... 🔗anconatoday.it

ANCONA – Marco Paialunga è stato confermato alla guida della Fisascat CISL Marche dal Consiglio Generale del sindacato, riunito al termine del XII Congresso regionale che si è svolto oggi ad Ancona. Eletti inoltre, Domenico Montillo nel ruolo di Segretario Generale Aggiunto, Marco Squartini e... 🔗anconatoday.it

Napoli - Lavoratori Province e Centri Impiego, incontro della Cisl (21.06.17)

Video Napoli - Lavoratori Province e Centri Impiego, incontro della Cisl (21.06.17) Video Napoli - Lavoratori Province e Centri Impiego, incontro della Cisl (21.06.17)

Cosa riportano altre fonti

Cisl, Giovanni Oliva è il segretario generale per la Funzione Pubblica; Cisl Fp Parma Piacenza: Giovanni Oliva nuovo segretario generale; Azienda Ospedaliera, la Fp Cisl: Manca personale a tutti i livelli; Congresso First Cisl Messina, Antonio Spignolo riconfermato segretario. Tripodo e Calabrese con lui in segreteria. 🔗Ne parlano su altre fonti

CISL FP Parma Piacenza: Giovanni Oliva nuovo segretario generale - Nella sala dell'Agriturismo "La Rondanina" di Castelnuovo Fogliani si è svolto il Consiglio generale della Funzione Pubblica CISL Parma Piacenza: la categoria organizza e rappresenta i dipendenti di C ... 🔗gazzettadiparma.it

Cisl Funzione Pubblica, Giovanni Oliva è il nuovo segretario generale - Venerdì 9 maggio il consiglio generale della Cisl Funzione Pubblica di Parma Piacenza, riunito ad Alseno, ha nominato Giovanni Oliva segretario generale. 🔗piacenzasera.it

Cisl Liguria, Maestripieri riconfermato segretario regionale: “Serve attenzione particolare verso i giovani” - Per il segretario regionale della Cisl una rielezione all'unanimità che sottolinea l'ottimo momento del sindacato in Liguria ... 🔗ilsecoloxix.it