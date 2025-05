Cina-Russia | Xi lascia Mosca dopo visita di Stato partecipazione a celebrazioni del Giorno della vittoria

Il presidente cinese Xi Jinping ha lasciato Mosca oggi dopo aver effettuato una visita di Stato in Russia e aver partecipato alle celebrazioni per l'80esimo anniversario dellavittoria nella Grande guerra patriottica dell'Unione Sovietica. Al momento della partenza di Xi, il vice primo ministro russo Dmitry Chernyshenko e altri alti funzionari russi lo hanno salutato all'aeroporto, dove si e' tenuta una cerimonia di congedo. La banda militare ha suonato gli inni nazionali dellaCina e dellaRussia. Xi ha passato in rassegna il picchetto d'onore. dopo il decollo, caccia dell'Aeronautica militare russa hanno scortato l'aereo di Xi. Sulla strada per l'aeroporto, residenti locali, rappresentanti di imprese cinesi e studenti cinesi all'estero si sono allineati lungo le strade, sventolando le bandiere nazionali dellaCina e dellaRussia per congratularsi calorosamente con Xi per la sua visita di successo in Russia.

