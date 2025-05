Cina | registrazione matrimoni semplificata con nuove regole

Le norme riviste della Cina sulla registrazione del matrimonio, che semplificano la documentazione e offrono maggiore flessibilita’ alle coppie, sono entrate in vigore oggi. Le nuove disposizioni eliminano la necessita’ del libretto di registrazione della famiglia, da tempo richiesto per presentare domanda di matrimonio. Le coppie della Cina continentale ora devono solamente presentare la propria carta d’identita’ e firmare una dichiarazione in cui affermano di essere celibi e di non avere legami di parentela diretta entro tre generazioni. Inoltre, secondo le nuoveregole, le coppie possono registrare il loro matrimonio in qualsiasi ufficio abilitato del Paese, indipendentemente dal luogo di registrazione della famiglia. La modifica si applica anche alle coppie in cui uno dei partner e’ residente nella Cina continentale e l’altro e’ cittadino straniero oppure residente a Hong Kong, Macao, Taiwan o in una comunita’ cinese all’estero, secondo il ministero degli Affari Civili. 🔗Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: registrazione matrimoni semplificata con nuove regole

Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un panorama industriale globale in continua evoluzione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063088/6063088/2025-04-04/cina-presidente-bosch-si-manterra-impegno-a-lungo-termine-verso-paese-hub-di-innovazione Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Al Festival di Sanyuesan a Hainan, nel sud della Cina, gli abitanti del luogo hanno sfilato indossando il broccato Li. Questo patrimonio, inserito nell’elenco dell’UNESCO, intreccia le tradizioni di 3.000 anni fa dell’etnia Li con motivi vivaci. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063091/6063091/2025-04-04/cina-broccato-li-di-3-000-anni-fa-sotto-i-riflettori-a-festival-di-sanyuesan Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

