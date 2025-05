Cina | citta’ di frontiera abbraccia crescenti scambi culturali con la Russia

La primavera nella Citta’ Proibita e’ una festa per gli occhi, con i fiori che si intrecciano con luci e ombre. Ogni fiore sembra raccontare una storia del passato. Unitevi a noi in questa visita e immergetevi nel fascino della primavera! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6014045/6014045/2025-03-21/cina-ammiriamo-la-primavera-nella-citta-proibita Agenzia Xinhua 🔗 romadailynews.it

La chiamano già “stazione spaziale sottomarina“. Come a sottolineare le ambizioni del progetto, destinato a cambiare le regole del gioco della ricerca in acque profonde. Dopo anni di dibattiti e revisioni tecniche, Pechino ha dato il via libera al primo impianto di ricerca sottomarino nel Mar Cinese Meridionale, un’area del Pacifico a dir poco strategica. Essendo una delle rotte marittime più trafficate al mondo, funge da arteria vitale per il commercio internazionale, facilitando il flusso del 64 per cento del totale delle merci a livello mondiale. 🔗lettera43.it