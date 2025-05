Ciao bambino al Rouge et Noir | in sala anche il regista Edgardo Pistone

"Ciaobambino", film di EdgardoPistone candidato a Miglior esordio alla regia ai David di Donatello, sarà proiettato al Rouge et Noir mercoledì 14 maggio alle 19 alla presenza del regista che incontrerà il pubblico. Si tratta di un film che apre anche a un naturale e immediato dialogo tra la. 🔗Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Ciao bambino" al Rouge et Noir: in sala anche il regista Edgardo Pistone

Il regista svela i dettagli del film tra casting, distribuzione e la sfida di portare il cinema indipendente nelle saleNuova puntata di Cinema Stories, il podcast dedicato al mondo del cinema, con un ospite d'eccezione: Edgardo Pistone, giovane regista che ha appena lanciato il suo film "Ciao Bambino", la sua opera prima, uscita al cinema lo scorso 23 gennaio 2025.Durante la puntata, condotta da Sofìa Riccaboni, Pistone ha raccontato il percorso che ha portato alla realizzazione di Ciao Bambino, un film girato tra Napoli e Venezia, che esplora con delicatezza e profondità le ...

Sabato 22 marzo, alle ore 17.30, il Cinema Eliseo propone l'ultimo appuntamento della rassegna cinematografica Cinema Anima Mente di quest'anno, dedicata al tema dei legami e delle relazioni umane. Per l'occasione in programma viene presentato "Ciao Bambino" il film di Edgardo Pistone uscito lo...

Sono l’ex conduttore e politico Piero Marrazzo, l’attore e regista Rocco Papaleo e il giornalista sportivo, nonché giurato di Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni i primi tre ospiti della sesta edizione di Ciao Maschio. Domani, in seconda serata su Ra1 dopo l’appuntamento con Ne Vedremo delle Belle, Nunzia De Girolamo riapre il suo salotto alla ‘scoperta dell’universo maschile’ con qualche novità. 🔗davidemaggio.it

