Cia Campania accende i riflettori sulla difesa e gestione del territorio

La Cia Campania rilancia il ruolo dell’agricoltura nella difesa del suolo: servono strategie di lungo termine e ritorno alle terre abbandonate.L’agricoltura è l’ultimo baluardo per la difesa e la gestione del territorio . Questa la sintesi del workshop organizzato da Cia Campania all’interno di Campania lleva 2025, moderato dal giornalista Vittorio Vallone, che ha visto la partecipazione del professor Francesco Maria Guadagno e del dottor Angelo Marino, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Benevento. A chiudere i lavori Carmine Fusco, Presidente Cia Benevento.E’ stato evidenziato che il rapporto fra agricoltura e difesa del suolo è sempre più imprescindibile. I cambiamenti climatici e le relative conseguenze ambientali hanno reso il tema della difesa del suolo una priorità per l’Italia di cui è l’ora di prendere atto. 🔗 Puntomagazine.it

Monza – Istituzioni, sport, commercio, scuola, arte, volontariato e sanità monzese ieri tutti insieme all’ombra dell’Arengario, per salutare il torneo internazionale di tennis Atp Challenger Atkinsons Monza Open 25. “Noi promuoviamo lo sport a tutti i livelli, da quello di base all’eccellenza – ha sottolineato l’assessora allo Sport Viviana Guidetti –. Per la città è una bella opportunità ospitare questo evento e per i ragazzi della scuola tennis un’esperienza coinvolgente”. 🔗ilgiorno.it