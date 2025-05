Ci sei mancato Vai cucciolo I 10mila di Roma in delirio per Jannik Sinner

Si grida «Ci sei mancato», «vai Jannik, sei un treno» si alzano cartelli con la scritta «Sinner ti amo», va in scena la «Ola» e c'è pure uno spettatore che chissà perchè, lo incita ripetutamente a colpi di «Vai cucciolo». Il pubblico del Centrale è sceso in campo con JannikSinner, insieme ai suoi genitori, eccezionalmente in tribuna, nella serata del suo epico rientro contro il povero. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Ci sei mancato", "Vai cucciolo". I 10mila di Roma in delirio per Jannik Sinner

Djokovic salta gli Internazionali d'Italia: forfait ufficiale del sei volte campione di Roma - Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà agli Internazionali d'Italia 2025, rinunciando ufficialmente al Masters 1000 di Roma nonostante fosse presente nell'entry list del torneo.

Tennis, Internazionali d'Italia: Sinner-Navone 2-0. L'azzurro passa con il punteggio di 6-3, 6-4 - Sinner chiude con un ace il suo primo incontro agli Internazionali. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

