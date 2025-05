Chivu | Partita condizionata dal rosso Bravi noi a riprenderla poi quell’eurogol… Nel primo tempo sembrava una squadra di bambini!

Conferenza Chivu pre Parma Inter: «Partita più importante per il club che per me. Così proveremo a metterli in difficoltà, gli assenti sono…» - di RedazioneConferenza Chivu pre Parma Inter, ecco le dichiarazioni del tecnico alla vigilia della sfida di Serie A, le parole rilasciate dal mister Conferenza Chivu pre Parma Inter. Così, davanti ai giornalisti presenti, il mister ha presentato la gara in programma domani. Alcuni estratti: PARMA INTER IMPORTANTE PER CHIVU – «E’ una partita importante per il Parma, non per me. Il mio passato non posso rinnegarlo, in quella società ho passato 13 anni, la mia stima e il riconoscimento rimarrà per sempre. 🔗Leggi su internews24.com