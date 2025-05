Chivasso accoltella l’uomo che la sfregiò | arrestata per tentato omicidio

Torino, 10 maggio 2025 - Una 31enne è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Chivasso (Torino) per tentato omicidio . La scorsa settimana ha colpito con un coltello al volto un conoscente che tre anni fa, al culmine di una lite, la ferì con un bicchiere sfregiandole il viso. I fatti si sono verificati a Montanaro, all'ingresso dell'abitazione dell'uomo, dove la 31enne si è recata armata. Il ferito, 61 anni, è stato medicato in ospedale e subito dimesso. 🔗 Quotidiano.net

Giappone sotto choc per un caso di omicidio che ha lasciato di sasso anche le 6mila persone che erano collegate via streaming sul canale social della vittima. Una influencer stata brutalmente accoltellata a morte per strada, mentre trasmetteva in live streaming.La vittima di chiamava Airi Sato e aveva solo 22 anni. Un uomo impazzito, il 42enne Kenichi Takano, l’ha aggredita con un coltello, pugnalandola al collo, alla testa e al petto mentre migliaia di persone guardavano terrorizzate. 🔗ilfattoquotidiano.it