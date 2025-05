Chiara Ferragni al Forum con il nuovo compagno | ma lui resta fuori da Instagram

ChiaraFerragni continua a far parlare di sé, sia sul fronte personale che su quello imprenditoriale. L’influencer e imprenditrice digitale, reduce da un periodo turbolento seguito alla separazione con Fedez, è tornata sotto i riflettori con un’apparizione pubblica che ha fatto discutere. Presente tra il pubblico al concerto di Jovanotti al Forum di Assago, la .L'articolo ChiaraFerragni al Forum con il nuovocompagno: ma lui restafuori da Instagram 🔗Dailynews24.it

Cosa riportano altre fonti

Chiara Ferragni è tornata sulla copertina di una rivista di moda dopo lo scandalo che l’ha travolta, riguardante il Pandoro-Gate, e la fine del suo matrimonio con Fedez. Il titolo sulla cover è altamente significativo: “Rimane un fenomeno dopo 15 anni sulla scena della moda”. Niente da obiettare, soprattutto se si guarda al servizio fotografico di cui è protagonista.Chiara Ferragni riconquista le copertine di modaChiara Ferragni è dunque tornata e si è lasciata il momento più buio alle spalle. 🔗dilei.it

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sarebbero di nuovo separati e lontani. Dopo la crisi superata nelle scorse settimane, fra l’imprenditore e l’influencer sarebbe calato ancora una volta il gelo.Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera in crisiLa crisi, secondo quanto rivela Gabriele Parpiglia, sarebbe nata a causa della pressione mediatica subita dalla coppia. A quanto pare l’imprenditore non sopporterebbe più “la pressione dei paparazzi a “comando””. 🔗dilei.it

Chiara Ferragni e Fedez si sono riuniti per festeggiare i compleanni dei loro figli, Leone e Vittoria. I due piccoli hanno festeggiato il loro giorno speciale a distanza di pochi giorni: Leone ha compiuto 4 anni il 19 marzo, mentre Vittoria ha festeggiato il suo secondo compleanno il 23 marzo. La celebrazione si è svolta in un centro commerciale a Milano, dove i genitori hanno organizzato una festa per i bambini. 🔗velvetgossip.it

Fedez e la battuta sul nuovo compagno della Ferragni

Video Fedez e la battuta sul nuovo compagno della Ferragni Video Fedez e la battuta sul nuovo compagno della Ferragni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, amore alla luce del sole: la prima foto social è con Max Pezzali; Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera al concerto di Max Pezzali, la foto sui social; Chiara Ferragni al concerto di Jovanotti con Giovanni Tronchetti Provera (ma in incognito): la dedica sui social è per lui?; Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ecco la prima foto ufficiale: insieme al Forum di Milano per…. 🔗Ne parlano su altre fonti

Chiara Ferragni al Forum con il nuovo compagno: ma lui resta fuori da Instagram - Chiara Ferragni continua a far parlare di sé, sia sul fronte personale che su quello imprenditoriale. L’influencer e imprenditrice digitale, reduce da un ... 🔗dailynews24.it

Chiara Ferragni sorprende, festa in casa per i suoi 38 anni: il look che scatena la polemica e il grande assente - Addio party sfarzosi e vestiti da sogno: l'ex regina di Instagram sceglie la Provenza, pochi amici e un look inedito per il suo compleanno, che fa già discutere ... 🔗libero.it

Chiara Ferragni: un nuovo inizio tra sfide e rinascita - Negli ultimi mesi, Chiara Ferragni ha vissuto un periodo particolarmente complesso, segnato da eventi che hanno messo alla prova la sua resilienza. Dalla controversia del “pandoro gate” alla ... 🔗notizie.it