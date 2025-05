MassimoD’Amato era l’adorato padredelle campionesse e sorellegemelle Alice e Asia, mancato nel 2022 dopo una estenuante lotta contro una brutta malattia. L’uomo lavorava come vigile del fuoco.Insieme a sua moglie Elena, papà Massimo è sempre stato un traino per le figlie Asia e Alice, spronandole a fare del proprio meglio nella ginnastica. Alle ultime Olimpiadi di Parigi, dopo la medaglia d’oro conquistata da Alice è arrivata puntuale una dedica strappalacrime per il papà, la cui assenza ancora oggi pesa moltissimo. “Ne abbiamo passate tante insieme e la scomparsa di papà lasciato una cicatrice, il nostro legame ci ha aiutato a superarla più facilmente”, hanno raccontato le sorelle dopo Parigi a Olympics.com.A portarlo via il più tremendo dei mali: un maledetto tumore. La ferita è ancora aperta per AliceD’Amato e sua sorella Asia, ma le due ragazze si sono unite ancora di più dopo la tragica scomparsa di papà Massimo, cercando di fare fronte comune. 🔗Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi era Massimo D’Amato e come è morto il padre delle sorelle gemelle Alice e Asia