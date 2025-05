Chi è Jesper De Jong il lucky loser olandese che affronterà Sinner al 3 turno

Missione compiuta per Jannik Sinner. Il n.1 del mondo ha iniziato bene il proprio percorso negli Internazionali d’Italia, sconfiggendo all’esordio l’argentino Mariano Navone col punteggio di 6-3 6-4. Una partita in cui Sinner, saggiamente, ha scelto la strada della solidità, rimanendo sempre ben focalizzato sul punto, alternando momenti di grande brillantezza ad altri di appannamento.Nel terzo round, dunque, il n.1 del mondo affronterà l’olandeseJesper de Jong, che ha sorpresa quest’oggi ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina col punteggio di 6-0 6-2. Una prestazione incolore dell’iberico, ma anche grande consistenza dell’orange che ha sfruttato l’occasione alla grande, essendo lui un luckyloser del tabellone.De Jong, infatti, aveva perso nel turno decisivo delle qualificazioni contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild col punteggio di 7-6 (5) 6-4, ma le rinunce nel tabellone principale di Zizou Bergs, Benjamin Bonzi e Jan Lennard Struff hanno cambiato l’ordine delle cose. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi è Jesper De Jong, il lucky loser olandese che affronterà Sinner al 3° turno

