CHE TEMPO CHE FA | LA FESTA PER LUCA ARGENTERO E GLI ALTRI OSPITI DI DOMENICA 11 MAGGIO

DOMENICA 11 MAGGIO 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che TEMPO Che Fa”, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.OSPITI d’onore della puntata: LUCAARGENTERO che quest’anno celebra vent’anni di carriera.Enrico Brignano da giugno in tournée con il suo nuovo one man show “Bello di Mamma”, che lo vedrà impegnato in un totale di 22 tappe, e Flora Canto attualmente nei teatri con lo show musicale “Me la Canto e me la sogno” e protagonista del musical “Cantando sotto la pioggia” dove interpreta Kathy Selden.Marco Mengoni, dopo la data zero prevista il 21 giugno sarà protagonista del tour “MARCO NEGLI STADI 2025” in partenza da Napoli, con 500 mila biglietti venduti. Da novembre sarà in tour con “MARCO MENGONI LIVE IN EUROPE” nelle principali città d’Europa. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: LA FESTA PER LUCA ARGENTERO E GLI ALTRI OSPITI DI DOMENICA 11 MAGGIO

