Che cos’è l’Ordine di Sant’Agostino al quale appartiene Papa Leone XIV | le differenze con i francescani

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 08 maggio 2025 "Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto 'con voi sono cristiano e per voi Vescovo'. 🔗iltempo.it