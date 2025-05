Chad Stahelski e Henry Cavill per il reboot di Highlander con riprese a settembre

Il nuovo capitolo nella carriera cinematografica di ChadStahelski apre la strada a una sfida intrigante: il reboot di Highlander. Dopo il recente successo legato alla saga di John Wick, il regista si dedica ora ad un progetto che da tempo attendeva di essere realizzato con l’entusiasmo di chi ha saputo plasmare il genere d’azione. . L'articolo ChadStahelski e HenryCavill per il reboot di Highlander con riprese a settembre è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Chad Stahelski e Henry Cavill per il reboot di Highlander con riprese a settembre

Potrebbe interessarti su Zazoom: Addio a Chad McQueen, figlio di Steve : star di Karate Kid e pilota automobilistico - Chad McQueen, attore noto per aver interpretato Dutch nel celebre film Karate Kid, è morto l'11 settembre 2024 all'età di 63 anni a Palm Springs. Figlio dell'icona di Hollywood Steve McQueen, Chad ha seguito le orme paterne sia nel mondo del cinema che delle corse automobilistiche.

Highlander: fissata la data d’inizio riprese per il reboot con Henry Cavill, diretto da Chad Stahelski - Dopo il successo di John Wick 4, Chad Stahelski guarda avanti e si prepara a dirigere il reboot di Highlander, con Henry Cavill come protagonista. Dopo il recente capitolo della saga di John Wick, Chad Stahelski si appresta a lanciarsi in una nuova avventura cinematografica: il reboot di Highlander. Il progetto, a lungo in fase di sviluppo, sta finalmente prendendo forma, e Henry Cavill è stato scelto per interpretare il ruolo principale. 🔗Leggi su movieplayer.it

Henry Cavill è l’attore più votato per diventare il nuovo James Bond - Henry Cavill potrebbe essere il candidato ideale per ricoprire il ruolo del prossimo James Bond, con la nuova guida di Amazon. L'attore, 41enne inglese, rispecchierebbe i canoni richiesti dalla saga e soprattutto dal pubblico.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Il nuovo James Bond, Bezos lancia un sondaggio su Instagram: i fan sono quasi tutti per Henry Cavill - Amazon non ha certo paura di investire se si parla di una delle saghe più famose al mondo. Dopo aver sborsato oltre 8,5 miliardi di dollari nel 2022 per acquisire la storica MGM, il gigante dello streaming ha deciso di accelerare, puntando su uno dei franchise cinematografici più longevi e redditizi di sempre: James Bond. Se il colosso di Jeff Bezos ha infatti portato a casa i diritti di distribuzione di tutti i film della saga, ora ha messo nel mirino il controllo della direzione creativa della saga, dando un segnale di svolta che sta scuotendo l’intero mondo del cinema. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

