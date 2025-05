Cessate il fuoco totale tra India e Pakistan | l' annuncio di Trump

Rientra la crisi tra Nuova Delhi e Islamabad. "Dopo una lunga notte di colloqui mediati dagli Stati Uniti, sono lieto di annunciare che India e Pakistan hanno concordato un Cessate il fuoco completo e immediato. Congratulazioni a entrambi i Paesi per aver dimostrato buon senso e grande intelligenza. Grazie per l'attenzione a questa questione!", ha annunciato sul suo social Truth il presidente Usa Donadl Trump. Il ministro degli Esteri Pakistano Ishaq Dar ha annunciato che Pakistan e India hanno concordato "un Cessate il fuoco con effetto immediato" in un messaggio su X, confermando l'annuncio simile del presidente Trump. Da diversi giorni Islamabad e Nuova Delhi sono impegnate nel loro peggior scontro militare degli ultimi decenni, con uno scambio di attacchi con droni, missili e armi da fuoco lungo il confine conteso del Kashmir. 🔗Iltempo.it © Iltempo.it - Cessate il fuoco totale tra India e Pakistan: l'annuncio di Trump

Passano i giorni, ma la tensione tra India e Pakistan non accenna a diminuire. Secondo quanto riferisce l’esercito indiano, per l’undicesimo giorno consecutivo le truppe di Islamabad hanno condotto attacchi in “piena violazione del cessate il fuoco” lungo la linea di demarcazione, lunga ben 740 chilometri, che attraversa la regione contesa del Kashmir.Gli scontri tra gli eserciti dei due Paesi del Sud-est asiatico hanno avuto origine nell’attentato terroristico del 22 aprile scorso, avvenuto proprio nel Kashmir, durante il quale un commando ha ucciso 26 cittadini indiani. 🔗lanotiziagiornale.it

