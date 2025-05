Cesenatico dal fumo alle feste | ecco tutte le regole in spiaggia

Cesenatico, 10 maggio 2025 – Il Comune ha pubblicato l’ordinanza balneare, lo strumento che sostanzialmente disciplina l’utilizzo della spiaggia. È confermato il divieto di accesso sull’arenile dall’una alle cinque di notte, ad eccezione di eventi autorizzati, così come è confermato l’obbligo da parte dei bagnini di illuminare la spiaggia di notte, dal 1° giugno al 31 agosto. Le spiagge libere sono fruibili dalle 7.30 a mezzanotte.L’accesso ai cani in spiaggia è consentito dalle 6 alle 8.30 e dalle 19 alle 22, nelle acque antistanti le spiagge libere Zona Cesarini a Villamarina, a Valverde tra le concessioni Fincarducci ed Eurohotel, a Boschetto zona Diamanti, a Ponente spiaggia Spose dei Marinai e la zona compresa tra la ex colonia Futura e la ex colonia Perugia, che è la novità rispetto agli anni scorsi. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesenatico, dal fumo alle feste: ecco tutte le regole in spiaggia

