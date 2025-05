celebrato il 81 anniversario delle vittime del cornocchio

Si è svolta questa mattina la cerimonia di commemorazione dell’81° anniversario delle vittime del Cornocchio : 62 persone – uomini, donne e bambini – perirono in un rifugio centrato da una bomba aerea alleata il 2 maggio del 1944. La bomba era diretta sulla vicina ferrovia ma, per sbaglio, colpì. 🔗 Parmatoday.it

Il ‘Giorno della Memoria’ dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice è cominciato con la deposizione da parte del sindaco Enzo Lattuca e della Viceprefetto di Forlì-Cesena Giovanna Longhi di una corona d’alloro in piazzale Aldo Moro alla base della targa che ricorda il sacrificio dello statista presidente della Dc. Il 9 maggio del 1978 all’interno di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani, a Roma, la Polizia ritrovò il corpo senza vita del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, rapito 55 giorni prima, in via Fani, dalle ... 🔗ilrestodelcarlino.it