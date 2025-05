Cartelle pazze in arrivo | non si sa dove pagare inviate anche ai morti

Pesaro, 10 maggio 2025 – Ondata di Cartellepazze dalla Regione per una tassa non pagata. Bollo? Forse. anche perché è l’unica tassa regionale. Ma ancora non si sa. Per cui chi ha ricevuto gli avvisi – in tantissimi nelle ultime settimane – non sa come fare e dove andare a sbattere la testa. Almeno una ventina di persone si sono presentate negli uffici della Regione, l’ex ufficio bolli, di viale della Vittoria proprio accanto all’ex istituto ‘Bramante’. dove sulla porta d’entrata è stato affisso un cartello con la scritta “Questo ufficio non effettua servizio bolli. rivolgersi allo 071-9981177”.Chi è finita, involontariamente dentro il caos, è la consigliera regionale del Pd Micaela Vitri. “Io come altri consiglieri regionali ci appoggiamo lì per qualche necessità – dice – e quindi mi sono imbattuta in alcune persone che avevano ricevuto questo avviso”. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cartelle pazze in arrivo: non si sa dove pagare, inviate anche ai morti

