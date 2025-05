Carmen Di Pietro racconta la tragicomica cena con un vedovo a Verissimo

Un appello andato a segno (quasi): ‘Mi ha chiesto quali quali fiori portare sulla tomba’Dopo l’appello in tv del figlio Alessandro Iannoni, deciso a trovare un fidanzato per sua madre, Carmen Di Pietro è tornata a Verissimo, nel corso della puntata del 10 maggio, con una confessione sincera e ironica: “Mi hanno chiamato, sì, ma erano tutti troppo giovani!”. L’ex showgirl, oggi 59enne, non rinuncia a cercare un nuovo amore, ma tra le richieste ricevute c’è stato un incontro che definisce al limite del tragicomico.“Uno mi ha invitata a cena. Era un vedovo. Durante la serata mi parlava solo della moglie defunta, chiedendomi quali fiori portare sulla tomba. Non ce l’ho fatta”. Con il suo solito tono divertito, Carmen non nasconde però una punta di delusione: “Io voglio qualcuno che porti un po’ di leggerezza, non tristezza!”. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Carmen Di Pietro racconta la tragicomica cena con un vedovo a Verissimo

