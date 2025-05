Capuano sull’espulsione di Kalulu | Difficilmente questa immagine scelta dal Var toglie qualsiasi dubbio e certifica la necessità di un rosso – FOTO

Capuano ha commentato l’espulsione di Kalulu e l’immagine proposta dalla sala Var – FOTOGiovanni Capuano, su X, ha commentato così l’espulsione di Kalulu in Lazio Juve. Il suo commento sul rosso al bianconero che, di fatto, ha cambiato il big match dell’Olimpico.Capuano – «Magari Kalulu ha pure tirato un colpo violento a Castellanos, ma Difficilmentequestaimmaginescelta dal Var togliequalsiasidubbio e certifica la necessità di un cartellino rosso».Magari #Kalulu ha pure tirato un colpo violento a #Castellanos, ma Difficilmentequestaimmaginescelta dal #Var togliequalsiasidubbio e certifica la necessità di un cartellino rosso.#LazioJuventus pic.twitter.comJsPTfQHsmi— Giovanni Capuano (@Capuanogio) May 10, 2025Così Capuano sui social sull’episodio chiave del match. . 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capuano sull’espulsione di Kalulu: «Difficilmente questa immagine scelta dal Var toglie qualsiasi dubbio e certifica la necessità di un rosso» – FOTO

