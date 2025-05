Capo Plaza Irama Brunori Sas Lazza e Ranieri | i concerti d' estate in piazza della Libertà

estate all'insegna dei grandi concerti, in piazzadellaLibertà, a Salerno. Nell'ambito del Salerno Sounds di Anni60Produzioni, infatti, il 12 luglio si esibirà CapoPlaza, il 15 luglio Irama, il 17 dello stesso mese Brunori Sas. E, ancora, il 24 luglio Lazza e il 26 luglio Massimo Ranieri. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Capo Plaza, Irama, Brunori Sas, Lazza e Ranieri: i concerti d'estate in piazza della Libertà

Estate in piazza della Libertà: dal Pitti Pizzi & Friends al SalernoSounds, tra gli ospiti anche Capo Plaza, Irama e Ranieri - Confernato il ritorno di Pitta Pizzi & Friends: dal 30 luglio al 3 agosto, infatti, la manifestazione si prepara ad entusiasmare grandi e piccini. E, questa volta, sarà ospitata in piazza della Libertà, dove avrà luogo anche il SalernoSounds, con la partecipazione di artisti noti al grande... 🔗Leggi su salernotoday.it

