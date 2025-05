Caos sugli spalti e partita interrotta | è successo di tutto

Ha sicuramente fatto scalpore l’episodio consumatosi qualche minuto fa: la decisione non è tardata ad arrivareIl week-end di calcio ormai entrato nel vivo sta continuando a far parlare di sé non solo per i contenuti tecnici messi in mostra all’interno del perimetro di gioco. Quanto successo in Ligue 1 nel corso di Le Havre-Marsiglia – ad esempio – ne è una testimonianza piuttosto tangibile.Caossuglispalti e partitainterrotta: è successo di tutto (LaPresse) – Calciomercato.itIl match è stato infatti interrotto per oltre 25 minuti dopo che la compagine di De Zerbi era riuscita a trovare il gol del vantaggio grazie ad Amine Gouiri al 56?. Omaggiato dalla tifoseria ospite, l’esultanza seguita alla rete dei provenzali ha però scatenato un certo fermento tra gli spalti dello Stade Océane. Come riferito da Ouest France, che prende come riferimento il resoconto fatto da DAZN, alcuni sostenitori del Le Havre hanno fatto capolino nello spicchio riservato ai supporters del Marsiglia, provocando una palpabile agitazione tra la folla. 🔗Leggi su Calciomercato.it

