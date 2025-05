Calcio Prima e Seconda Categoria 2024 2025 risultati e marcatori della 30^ giornata

In Prima B retrocede la Sampaolese, si salvano Staffolo e Castelbellino mentre il Borghetto va ai play-off, fuori il Marzocca. Nel girone C sfuma il sogno play-off della Passatempese, si salva l’Argignano. In Seconda C il Trecastelli va ai play-off, dove sfiderà il Cupramontana secondo. Nel girone D si salvano Camerano, Leonessa Montoro e Candia Baraccola Aspio, retrocede direttamente l’Offagna. In Seconda F vincono sia Cingolana SF che Ripe San Ginesio: sarà spareggio. Pari per la Treiese: è fuori dai play-off IN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 10 maggio 2025 – Si chiude la regular season in Prima e SecondaCategoria con le gare della 30^ giornata e ci sono gli ultimi verdetti. Nel girone C di PrimaCategoria, abbiamo ben due retrocessioni dirette, ovvero Labor e Sampaolese. I laborini, ultimi, sono stati battuti dallo Staffolo, mentre i biancorossi hanno perso nei minuti finali con il Borghetto. 🔗Leggi su .com

Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, programma e arbitri della 30^ giornata di sabato 10 maggio - In Prima B Staffolo-Labor decisiva per play-out e retrocessione, Olimpia Marzocca-Montemarciano e Sampaolese-Borghetto per play-off e permanenza. Nel girone C l’Argignano si gioca la salvezza con il Camerino campione, la Passatempese sogna i play-off. In Seconda Categoria, nel girone C si decide l’ultima squadra in Top 5 tra Trecastelli e Chiaravalle. Nel D Candia Baraccola Aspio, Leonessa Montoro e Camerano vogliono evitare i play-out. 🔗Leggi su .com

