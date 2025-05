Calcio pari tra Lazio e Juventus nel 36 turno di Serie A Vincono Como ed Empoli

Calato il sipario sui tre incontri del sabato del 36° turno di Serie A di Calcio. Fari puntati in particolare sulla sfida dell’Olimpico di Roma tra la Lazio e la Juventus, importante per la qualificazione alla prossima Champions League. Juve in vantaggio al 51? col gol firmato dal francese Randal Kolo Muani e costretta a rimanere in dieci al 60? per il cartellino rosso del transalpino Pierre Kalulu.Oltre mezzora in inferiorità numerica per i bianconeri, beffati dalla marcatura dell’uruguaiano Matias Vecino al 90+6?. Vecchia Signora e compagine laziale che rimangono a quota 64 punti e la Roma potrebbe avere la possibilità di scavalcare entrambe le formazioni per il quarto posto. Squadra di Claudio Ranieri attesa però dalla difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.Per quanto riguarda le altre partite, prosegue l’incedere pazzesco del Como. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, pari tra Lazio e Juventus nel 36° turno di Serie A. Vincono Como ed Empoli

Calcio femminile, Juventus ko contro la Fiorentina nel 3° turno della Poule Scudetto. Pari tra Sampdoria e Napoli - Andate in archivio le partite del sabato dedicate alle Poule Salvezza e Scudetto del campionato di calcio femminile di Serie A. Punti molto pesanti erano in palio allo stadio 'La Sciorba', con la Sampdoria intenzionata a fare bottino pieno per scavalcare il Napoli e tornare a sorridere dopo tre sconfitte di fila.Alla fine c'è stato un pari a reti bianche che ha dato modo alle partenopee di mantenere inalterato il margine di due lunghezze sulla Samp in una partita in cui la concretezza non è stata la caratteristica principale.

Calcio, Lazio-Juventus 1-1, bianconeri raggiunti al 96' - Roma, 10 mag. (askanews) – Finisce pari (1-1) lo scontro diretto Champions dell'Olimpico tra Lazio e Juventus. Dopo un primo tempo senza emozioni, ci pensa Kolo Muani a sbloccare la partita a inizio ripresa. La Juve resta in dieci al 60? dopo il rosso diretto per Kalulu: il pareggio della Lazio arriva con Vecino al 96?. Tudor e Baroni restano appaiati a quota 64 punti, con la Roma (che deve ancora giocare) a -1.

Lazio-Juventus, pari e polemiche: ride solo la Roma di Ranieri. Dalla Juve uscirà prima Vlahovic o Giuntoli? - Sullo stesso campo dove mercoledì si disputerà la finale di Coppa Italia che vale la prossima Europa League, si è giocato lo spareggio per il...

