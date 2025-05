Calcio Lazio-Juventus 1-1 bianconeri raggiunti al 96’

Roma, 10 mag. (askanews) – Finisce pari (1-1) lo scontro diretto Champions dell’Olimpico tra Lazio e Juventus. Dopo un primo tempo senza emozioni, ci pensa Kolo Muani a sbloccare la partita a inizio ripresa. La Juve resta in dieci al 60? dopo il rosso diretto per Kalulu: il pareggio della Lazio arriva con Vecino al 96?. Tudor e Baroni restano appaiati a quota 64 punti, con la Roma (che deve ancora giocare) a -1. Zaccagni ammonito nel finale: salterà la prossima gara contro l’Inter a Milano. L'articolo Calcio, Lazio-Juventus 1-1, bianconeriraggiunti al 96’ proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it

