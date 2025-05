Calcio femminile Roma qualificata in Champions League Juventus ko indolore nell’ultimo turno di Serie A

È arrivato l’ultimo verdetto della Serie A di Calciofemminile. 28ª giornata di campionato e Poule Scudetto protagonista con le sfide tra Fiorentina e Roma e tra Juventus e Inter. Fari puntati, in particolare, sulla sfida al Viola Park dove ci si giocava l’ultimo posto utile di qualificazione alla prossima ChampionsLeague.Ebbene, un match spettacolare tra le viola e le giallorosse in cui le occasioni ci sono state da una parte e dall’altra. Hanno giocato a viso aperte le gigliate e le capitoline e, alla fine della fiera, a decidere è stata la trasformazione dal dischetto di Manuela Giugliano al 48?. Non è quindi riuscito il colpaccio alla formazione toscana, che ha concluso il percorso in quarta piazza e fuori dall’Europa.Primi due posti occupati, come già si sapeva, dalla Vecchia Signora e dalla Beneamata. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Roma qualificata in Champions League. Juventus ko indolore nell’ultimo turno di Serie A

Potrebbe interessarti su Zazoom: Berrettini trionfa all'esordio agli Internazionali d'Italia: batte Fearnley e torna a emozionare Roma - Matteo Berrettini vince al debutto agli Internazionali d’Italia 2025, superando con grinta e cuore il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo. Sul Centrale del Foro Italico, in un’atmosfera carica di entusiasmo, il romano si impone in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (0) nel secondo turno del Masters 1000 di Roma.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calcio femminile: la Roma è la prima finalista della Coppa Italia. Con il Sassuolo finisce 3-0 - La Roma è la prima finalista della Coppa Italia 2024-2025 di calcio femminile. Va tutto come da copione al Tre Fontane, con le capitoline che hanno dominato il Sassuolo anche nella sfida di ritorno, chiudendo i conti con un netto 3-0 (6-1 complessivo). Match senza sbavature quello svolto dalla ragazze di Alessandro Spugna che, pur contando sul largo vantaggio strappato all’andata, hanno tenuto alta sia la concentrazione che l’asticella qualitativa. 🔗Leggi su oasport.it

Calcio femminile, big match Roma-Juventus nel 24° turno di Serie A. Il Milan ospita la Fiorentina - La Serie A di calcio femminile riprende la scena dopo gli impegni della Nazionale italiana in Nations League. Assisteremo alla 6ª giornata della seconda fase, la 24ª nel computo complessivo. Di sicuro, gli spunti non ne mancheranno per quel che sono i temi caldi.POULE SCUDETTO – La Juventus dovrà ripartire, dimenticando l’epilogo amaro della sconfitta in trasferta contro l’Inter, affrontando coloro che hanno ancora lo Scudetto sul petto, ovvero le giallorosse. 🔗Leggi su oasport.it

Calcio femminile protagonista a Roma: svolta storica nell’Assemblea della Serie A - Un passo storico per il calcio femminile italiano. A Roma si è svolta l’Assemblea della Divisione Serie A Femminile: le novità 🔗Leggi su pianetamilan.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Il Napoli fuori dalla Champions, la delusione dei tifosi azzurri -1- (28.08.14) Video Il Napoli fuori dalla Champions, la delusione dei tifosi azzurri -1- (28.08.14)

Approfondimenti da altre fonti

Fiorentina-Roma 0-1, giallorosse qualificate in Champions League; L’Inter Women batte la Roma ed è in Champions League; Coppa Italia, i risultati dell'andata dei quarti: vittorie per Juventus e Roma; Tabellone Internazionali femminile Roma 2025, tutte le sfide. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma femminile in Champions League: Giugliano stende la Fiorentina, 3 legni per parte - Grazie a un goal della capitana Giugliano su rigore, la Roma batte 1-0 la Fiorentina al Viola Park e si qualifica alla prossima UEFA Women`s Champions League con. 🔗calciomercato.com

Femminile, Fiorentina-Roma 0-1: giallorosse in Champions! - Nell'ultima giornata della Poule Scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024/2025, la Roma di Spugna batte 1-0 la Fiorentina e si qualifica per ... 🔗asroma.com

Calcio femminile, Roma da 3-0 a 3-3 col Milan: a rischio la qualificazione alla Champions - Il suicidio sportivo tiene tutto aperto. Avanti tre a zero la Roma si fa rimontare dal Milan e rimanda all'ultima giornata il discorso Champions League. Contro la Fiorentina, che sogna ... 🔗msn.com