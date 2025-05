Calcio e tv in lutto addio al volto storico Rai

Se ne va una delle figure più riconoscibili e amate del giornalismo sportivo italiano, una voce che ha attraversato generazioni, capace di trasformare la cronaca calcistica in narrazione coinvolgente e appassionata. Con il suo stile inconfondibile, ha fatto la storia della televisione italiana, entrando ogni settimana nelle case degli spettatori con puntualità e passione.La sua carriera è stata segnata dalla costanza, dal rigore e da un amore profondo per lo sport raccontato. In particolare, è riuscito a lasciare un’impronta indelebile nel mondo del Calcio, diventando un punto di riferimento per appassionati e colleghi. La notizia della sua scomparsa lascia un grande vuoto, ma anche un’eredità professionale che continua a ispirare.Gianni Vasino, la voce del Calcio per oltre vent’anniGianni Vasino, scomparso nelle ultime ore, aveva compiuto 88 anni lo scorso novembre. 🔗Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Calcio e tv in lutto, addio al volto storico Rai

