Bufera Lazio Juve esplode il caos | annuncio dopo la partita

LazioJuve si è chiusa con uno strascico di polemiche per quanto avvenuto in campo. Il risultato, alla fine, non fa felice nessuna delle due squadre, che rischiano di restare fuori dalla Champions League.È stata una partita nervosa, specialmente nel finale, e il post partita non poteva dunque essere tanto diverso. Nessuno è uscito soddisfatto da LazioJuve di questa sera, se non forse la Roma, che ha assistito all’incontro da casa e che lunedì sera scenderà in campo a Bergamo contro l’Atalanta. Lo 0-0 dell’Olimpico, con i bianconeri recuperati proprio nel finale e tra mille polemiche, apre infatti la strada a Ranieri e ai suoi per un clamoroso sorpasso.BuferaLazioJuve, esplode il caos: annunciodopo la partita. (LaPresse) TvPlay.itIn palio c’è il quarto posto, l’ultimo utile per la Champions League della prossima stagione, e, almeno per la Juve, l’obiettivo minimo di quella attuale. 🔗Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Bufera Lazio Juve, esplode il caos: annuncio dopo la partita

