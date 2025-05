Briatore e il caso Alpine | le dimissioni di Oakes prima dell' arresto del fratello

La vicenda con al centro il fratellodell’ex team principal Alpine, Oliver Oakes, è avvolta nel mistero. Secondo il Telegraph, il 31enne francese è stato fermato il primo maggio nella zona di Silverstone Park. In suo possesso, una grossa somma di denaro contante. Il giorno dopo, l’accusa formale. Sarebbe stato accusato di trasferimento di beni illeciti venerdì 2 maggio, poi comparso davanti al Tribunale di Northampton sabato e posto in custodia cautelare”.La notizia è arrivata mentre Oliver si trovava negli Stati Uniti per la gara di Miami. L'ex kartista ha lasciato l’incarico senza commentare pubblicamente l’accaduto. Stando a quanto riportato, si sarebbe trasferito a Dubai subito dopo il GP per evitare anche lui un possibile arrestodella polizia.William Oakes è al vertice della Hitech Grand Prix, la scuderia di F2 fondata da Oliver e della quale William è direttore registrato. 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Briatore e il caso Alpine: le dimissioni di Oakes prima dell'arresto del fratello

Flavio Briatore diventa il nuovo capo di Alpine, terremoto in F1: dimissioni improvvise di Oakes - Oliver Oakes si dimette da team principal. Flavio Briatore diventa il nuovo capo della Alpine. La prima mossa di Briatore sarà la promozione di Colapinto, che già da Imola tornerà in Formula 1 al posto di Doohan.

Il fratello di Oakes arrestato prima delle dimissioni dall’Alpine: il retroscena dopo le parole di Briatore - Il caso che scuote il paddock della Formula 1: William Oakes fermato con una grossa somma in contanti, poi le dimissioni improvvise di Oliver da team principal Alpine.

Briatore ha provocato le dimissioni del team principal dell’Alpine dopo appena nove mesi (l’Equipe) - L’Alpine non dovrà avere più paura di cadere nell’anonimato. In F1 ultimamente si parla solo di loro. Da quando, poi, Briatore è tornato in F1 e soprattutto all’Alpine (ex Renault), è impossibile non parlare di loro.

