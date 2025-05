Braghin alla Rai | Godiamoci la festa Sara Gama ha migliorato il nostro mondo Sulla finale di Coppa Italia contro la Roma…

Braghinalla Rai: «SaraGama ha migliorato il nostromondo». Le dichiarazioni del dirigente della Juventus WomenStefano Braghin, ai microfoni della Rai per Juventus Women–Inter, ha parlato così dall’Allianz Stadium.festa ALLO STADIUM – «Una bellissima atmosfera, di festa, momenti belli del calcio che uniscono agonismo a passione e condivisione. Una bella serata per tutti». SaraGama – «Un privilegio e un orgoglio poter lavorare con lei in 8 anni, ho imparato tantissimo da lei. Ha voluto migliorare il mondo per cui ha lavorato che è una cosa importante. Lasciare il posto dove si lavora più bello di quando si è arrivati e lei ha migliorato tantissimo questo mondo».SETTORE GIOVANILE – «Sta lavorando molto bene, una fabbrica di talenti per la prima squadra, crediamo molto in questa cosa». 🔗Leggi su Juventusnews24.com

