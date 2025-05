Bolzoni | Mi hanno allenato Mancini e Mourinho ma mi ispiro a Conte Che spettacolo Inter Barcellona! Ecco i meriti di Inzaghi La finale contro il PSG… – ESCLUSIVA

di Giuseppe ColicchiaL’impresa dell’Inter col Barcellona, la finalecontro il PSG e i meriti di Inzaghi raccontati da Francesco Bolzoni, in ESCLUSIVA a InterNews24La vittoria dell’Inter in semifinale di Champions League contro il Barcellona, le chiavi tattiche per la finalecontro il PSG e il finale di campionato col duello scudetto a distanza col Napoli: questi e tanti altri temi sono stati trattati da Francesco Bolzoni in ESCLUSIVA a InterNews24. Da calciatore ha vestito la maglia nerazzurra fino al 2009, attualmente è l’allenatore della Primavera della Pro Patria. Questa la sua analisi sui meriti di Simone Inzaghi e non solo.Che partita è stata InterBarcellona? È d’accordo con chi dice che sia stata la più bella semifinale della storia della Champions League, considerando sia l’andata che il ritorno?«Sicuramente di quelle che ho visto io sì. 🔗Internews24.com

