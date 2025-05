© Infobetting.com - Boavista FC-Porto (domenica 11 maggio 2025 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Dragoni attesi all’ Estadio do Bessa

Nell'ultima giornata il Porto ha trovato un sorriso: pur senza incantare, infatti, i Dragoni hanno sconfitto la Moreirense e hanno rosicchiato due punti al Braga, agganciando i Guerrieri al terzo posto. La terza posizione è davvero l'obiettivo minimo per i biancoazzurri, che devono almeno centrare l'accesso diretto all' Europa League per rendere accettabile una stagione davvero

