Si prevede un weekend difficile per la viabilità a Roma con la viabilità che subirà modifiche importanti nel centro storico della Capitale Sono giorni di grandi eventi per Roma. Hanno fatto il giro di tutto il mondo, le immagini di Piazza San Pietro gremita in occasione dei giorni del Conclave che hanno portato all’elezione del . L'articolo Blocco a Roma nel weekend, tuttofermo in centro: il motivo Temporeale Quotidiano. 🔗Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Blocco a Roma nel weekend, tutto fermo in centro: il motivo

Napoli, metro linea 1 ferma tutto il weekend: prove per l'apertura al Centro Direzionale - Week end senza metrò dell?arte, per la prova generale di entrata in esercizio della stazione Centro Direzionale. La nuova fermata è pronta, e serve il nullaosta tecnico... 🔗Leggi su ilmattino.it

Weekend a Roma: 5 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 maggio parla di questi - Il secondo weekend di maggio è alle porte e Roma si prepara ad accogliere migliaia di persone in vista delle partite del BNL Internazionali di tennis 2025 e in occasione di altri appuntamenti previsti nella Capitale. Noi vi consigliamo 5 eventi da non perdere per sabato 10 e domenica 11 maggio. Cosa fare nel secondo weekend di maggio a RomaLa 10ª edizione di “Sport in Famiglia” torna a Roma dal 9 all’11 maggio 2025, nella suggestiva cornice del Parco Centrale del Lago dell’EUR. 🔗Leggi su funweek.it

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 marzo - Un altro weekend è alle porte e sono tanti gli eventi in vista. A Roma grandi e piccoli avranno la possibilità di trascorrere una giornata di divertimento, tranquillità e relax. Tante le iniziative pensate a soddisfare le esigenze di turisti e romani. Weekend a Roma, cosa fare: tutti gli eventiIl 15 marzo 44 a.C. è una data che ha segnato la storia di Roma e del mondo intero. In occasione della ricorrenza, il 15 marzo 2025 la Città Eterna celebra le Idi di Marzo con un evento imperdibile che unisce storia, cultura e teatro presso l’Area Sacra di Largo Argentina e il Foro Romano. 🔗Leggi su funweek.it

Tutto fermo a Roma domenica 11 maggio, strade chiuse e linee bus deviate: cosa succede - Ancora uno stop per il traffico e il trasporto pubblico nella Capitale. Domenica 11 maggio Roma si ferma di nuovo, ecco perché. 🔗diregiovani.it

Blocco del traffico a Roma, questa è la data da cerchiare in rosso: impossibili gli spostamenti - Importanti novità ed è previsto il caos totale nella città di Roma. Traffico in tilt in questa data e la situazione è chiara. 🔗diregiovani.it