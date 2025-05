Bird | Andrea Arnold e la sua fiaba suburbana

A quasi un anno dalla sua presentazione al Festival di Cannes, Bird di AndreaArnold (qui la nostra recensione) arriva finalmente nelle sale italiane. Un progetto libero, cangiante e per certi versi nuovo rispetto alla filmografia travolgente della cineasta britannica, che negli anni ha saputo emergere con una personalissima poetica del sentire ai margini della società. Un mix di elementi e stilemi che dà voce all’esigenza sociale tipica dell’autorialità inglese, ma che ha saputo evolversi in una maturità ancor più intima – e forse persino più poetica.Lo sguardo della Arnold riflette sul vivere moderno e ne riflette i contorni sempre più sfumati. Nelle opere della regista, astro fulgido nel firmamento indipendente, emergono ardore e sensibilità, dolore e bellezza: contrasti tra esistenze dissolte, solitudini moderne che si incrociano tra gioventù spezzate e realtà smarrite. 🔗Screenworld.it © Screenworld.it - Bird: Andrea Arnold e la sua fiaba suburbana

